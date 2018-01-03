Тюменцы могут сэкономить при перелете, заполнив декларацию на багаж

Заранее заполненная декларация на багаж позволит пассажирам получить его без проблем после перелета через границу, пишет агентство "Тюменская линия".

Как уточнили в пресс-службе Тюменской таможни, до пересечения границы, в аэропорту необходимо у сотрудников таможни выяснить, какие документы нужны для оформления багажа.

Если у пассажира не окажется на руках декларации на провоз сумок, ему придется оплатить таможенный сбор: 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро на 1 килограмм веса. До выхода из зала прилета международного сектора гражданам, чей багаж был утерян необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию.

Как отмечают сотрудники таможни, это займет немного времени, но предотвратит от материальных и временных затрат в дальнейшем. По всем вопросам перемещения товаров можно обратиться в правовой отдел Тюменской таможни (ул. Холодильная, 58а), предварительно записавшись на консультацию по телефону: 597-239, 597-339.