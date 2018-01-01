Тюменцев просят соблюдать меры безопасности при катании с горок

Излюбленная зимняя забава взрослых и детей – катание с горок. Чтобы популярное развлечение приносило только положительные эмоции, тюменцам советуют соблюдать некоторые правила безопасности.

Во избежание травм, медики для начала советуют родителям осмотреть спуск, чтобы нигде не выступали острые углы конструкций, особенно на виражах и заворотах, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".

"В первую очередь, нужно беречь голову - височная кость тонкая и есть риск получить черепно-мозговую травму. Опасны и бортики горок, неважно, изо льда они или нет. Удар об этот бортик тоже может привести к травмам. Хорошо, если это будут просто ушибы. Но порой случаются и трещины в костях, и переломы - зависит от индивидуальных особенностей человека", - говорит старший ординатор, врач-травматолог-ортопед ОКБ №2 Максим Рабченюк.

Осторожнее надо быть и на подходах к горкам, на лестницах. Там обычно дети толпятся, торопятся, а между тем ступеньки - штука опасная. При падении на них человек инстинктивно выставляет руки вперед и может получить переломы костей обеих рук, проблемы с лучезапястными суставами и еще перелом носа, ушибы лица. Потому что, когда руки подводят, ударяются самым выступающим местом - носом.

"Выбирайте время, когда нет массового посещения, либо уж делайте все спокойно. При падении с лестницы не нужно вытягивать руки вперед - только увеличите число травм, надо прикрыть руками голову. Также нужно обратить внимание на место перехода верхней площадки горки в спуск, чем он плавнее - тем лучше. Этот угол может стать причиной травм позвоночника и костей таза (копчика). Та же беда с трамплинами, приземление может оказаться не очень удачным", - отмечает травматолог.