Жительница Тюменской области отметит 100-летие

Столетний юбилей отметит 30 декабря жительница села Боровское Тюменского района Меланья Прокопьевна Клементенок. Являясь ровесницей Октябрьской революции, она не понаслышке знает историю страны, особенно Сибири.

Меланья Прокопьевна родилась 30 декабря 1917 года в селе Щелкановка Седельниковского района Омской области в крестьянской семье. Родители были переселенцами из Белоруссии, жили в Кыштовском районе Новосибирской области. Там Меланья получила начальное образование – 4 класса.

В 60-х годах семья Клементенок переехала в город Татарск Новосибирской области, где Меланья с 1960 по 1985 год - на протяжении 25 лет - работала в детском саду помощником воспитателя в санаторной группе. Здесь вышла на пенсию. Потом переехала к старшей дочери в Карачи Новосибирской области, затем в Калачинск.

В апреле 2014 года третья дочь забрала Меланью Прокопьевну к себе поселок Боровский Тюменского района. Здесь она и встречает свой вековой юбилей. У Меланьи Прокопьевны 5 внуков и 5 правнуков. Для них долгожительница – пример жизненной стойкости и трудолюбия.

Меланья Клементенок – ветеран труда, пенсионер федерального значения. Поздравить в этот день ее придут руководители Тюменского района, глава сельского поселения, земляки. Администрация "Столичного" готовит для юбилярши подарки. Не так часто встретишь людей, которые старше самого района, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".