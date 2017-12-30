Хвойные леса Тюменской области взяли под особый контроль

Тюменские лесники в преддверии Нового года предпринимают дополнительные меры по защите хвойных деревьев от незаконной рубки. Усиленные рейды проходят каждый день, пока обстановка на территории спокойная, сообщает "Тюмeнская облaсть сегoдня".

Помимо лесников, к патрулированию лесов привлечены и сотрудники дорожно-патрульных служб ГИБДД. Действуют передвижные и стационарные посты, расширены маршруты патрулирования. Предпринимателям, перевозящим деревья, следует иметь с собой разрешительные документы на их заготовку. В противном случае их ждет наказание.

Так, за незаконную рубку елей и сосен граждане оплачивают ущерб в размере от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц штрафы больше – от 20 до 40 тысяч рублей, юридических – от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, за одно незаконно срубленное дерево, не достигшее диаметра ствола в 12 см, назначают штраф в размере от 879 рублей до 6 тысяч рублей. Если сумма превышает 5 тысяч рублей, нарушитель несет уголовную ответственность. Чтобы нарушений было меньше, лесники ведут разъяснительную работу с сельским населением по сбережению хвойного молодняка и правилам их заготовки.

Напомним, арендаторы лесных участков Тюменской области приготовили землякам к Новому году 4 830 елей и сосен. Их можно приобрести на елочных базарах. Хвойные деревья сюда привозят и предприниматели из Курганской и Свердловской областей.