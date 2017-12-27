В Сибири по своей воле: в Тюменской области презентовали туристический бренд региона

Стилизованный соболь, теплая Сибирь и тюменские наличники стали основными мотивами концепции нового туристического бренда Тюменской области. Сегодня его и ряд других продуктов, связанные с туристическим позиционированием региона, презентовали в Тюмени.

Представленную годом ранее в качестве официального туристского знака аббревиатуру-логотип "ТО" с набором слоганов тюменцы не оценили. Как рассказал директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, на этот раз перед объявлением конкурса на разработку бренда было проведено более основательное исследование Тюменской области по части ее истории и культуры, было изучено восприятие региона местными жителями и внешними наблюдателями. В ход пошли фокус-группы, интернет-опрос, работа с архивами, глубинные интервью с краеведами и историками, беседы с представителями креативных индустрий, маркетологами, предпринимателями, общественниками. В результате бриф для желающих участвовать в конкурсе дизайнеров составил полсотни страниц.

Лучшим на конкурсе был признан проект тюменской студии бренд-дизайна "Лайтшоп", где его проработали совместно с дизайнером BBDO Branding Сергеем Парфеновым. Их логотип складывается из изображения соболя и надписи "Visit Tyumen". Красный, синий и зеленый станут основными цветами, с которыми он будет использоваться.

Как пояснил руководитель студии "Лайтшоп" Александр Назаров, при разработке логотипа было решено не брать за основу графическую составляющую и не использовать как можно больше узоров и красок, как нередко делают в регионах, а пойти по пути европейского брендинга и сделать ставку на символ.

"Одним из важнейших символов Тюменской области является ее герб. Мы взяли за основу его элемент — соболя. Это маленький пушной зверь, который аккумулирует много тепла, живя в холодных условиях. У него свой активный и серьезный характер. Соболь — это символ живой и развивающейся Тюмени. Он выполнен в стиле классической европейской геральдики. Про Тюмень говорят, что это маленький европейский город в Сибири. Он постепенно идет к тому, чтобы использовать европейские ценности и технологии", — отметил он.

В имиджевом контенте дизайнеры предлагают использовать "теплые" фотографии, чтобы показать жителям других регионов, что, несмотря на холодный климат, Сибирь — это место, где тепло благодаря людям. "Мы говорим про холодное снаружи, но теплое внутри, и это символ не графический, а вербальный, —отмечает Александр Назаров. — Хотелось бы, чтобы вернувшиеся домой туристы на вопрос "Ну как там?" отвечали: "Тепло".

Сопровождать изображения предлагается слоганами вроде "Discover Siberia with Tyumen" или теми, которые будут отсылать к историческим фактам, связанным с регионом.

В качестве основного графического элемента для сувенирной продукции было решено использовать уникальные тюменские наличники. "Мы постарались сделать это максимально невычурно. Ведь чаще сувенирная продукция делается так, что ты хочешь ее выбросить или ставишь на полку. Мы же предлагаем очень простые вещи с небольшими ярлыками, которые человек сможет носить в повседневной жизни", — рассказал Александр Назаров.

Вместе с вариантами позиционирования Тюменской области были презентованы портал visittyumen.ru, на котором собрана информация о туристических достопримечательностях и маршрутах региона, а также мобильное приложение Visit Tyumen, где можно эти маршруты выстраивать, читать отзывы о заведениях и узнавать о ближайших интересных событиях. Оно уже запущено на платформе Android, вскоре его можно будет скачать на смартфоны с системой iOS.

Влада Нерадовская