В Тюмени наградили победителей конкурса "Портреты Победы"

Депутат Тюменской городской думы Александр Пивторак принял участие в награждении и чествовании победителей первого военно-патриотического видеоконкурса "Портреты Победы". Торжественное мероприятие состоялось 25 декабря в конференц-зале торгово-развлекательного центра "Магеллан".

В современном мире время летит незаметно. Мы, хватаясь за него, также летим вперёд, забывая события прошлого. Но есть среди них такие события, о которых мы обязан мы помнить. Одно из них – Великая Отечественная война. К счастью, молодёжь не только помнит об этом, но и участвует в конкурсах, которые помогают сохранить нашу историю, отмечают организаторы.

В первом видеоконкурсе "Портреты Победы" приняли участие шестьдесят тюменских школьников. Общий хронометраж всех работ составил более трех часов. Все работы были отсмотрены компетентным жюри, в состав которого вошли опытные эксперты, в том числе сценарист канала "Дисней", режиссер, многократный победитель международных фестивалей короткометражных фильмов и социальной рекламы Шамиль Агаев. Награждали призёров и победителей депутат Тюменской городской думы Александр Пивторак и руководитель АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин. Как отметил Пивторак, важно, что подростки участвуют в подобных мероприятиях и живо интересуются историей малой родины, своей семьи. Это ценно как с точки зрения формирования патриотических чувств молодежи, так и полезно для их общего развития.

Мероприятие было организовано Молодёжной администрацией города Тюмени совместно с Тюменским региональным общественным движением молодых инвалидов "Вдохновение" при поддержке Тюменского городского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил и департамента по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени.