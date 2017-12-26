Тюменский депутат организовал праздник на Московском тракте

Новогодний праздник в минувшие выходные прошел для жителей многоквартирных домов 143, 159, 161, 161к.1, 163, 167 на Московском тракте. Организатором мероприятия выступил депутат Тюменской городской Думы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Осипов. В мероприятии приняли участие сотрудники управы Калининского округа во главе с руководителем Мариной Артемьевой, а артисты из ДЮЦ "Вероника" выступили с творческими номерами, песнями и танцами.

В начале праздника Дмитрий Осипов от всей души поздравил горожан с наступающим Новым годом. Затем сказочные персонажи устроили для ребят и их родителей различные конкурсы и состязания. Дети перетягивали канат, прыгали наперегонки в мешках, соревновались в меткости, рассказывали стихи, пели песни и танцевали. Самые активные участники получили от депутата сладкие подарки.

Как отмечал ранее в интервью нашему изданию Дмитрий Осипов, работа с населением, на его взгляд, должна быть приоритетным направлением в деятельности каждого депутата. Горожане должны понимать, что всегда имеют возможность обратиться к представителю своего избирательного округа либо единого городского округа по любому волнующему их вопросу. В частности, у Осипова, для удобства в работе с населением, действует сайт. В режиме 24/7 любой человек может через онлайн-приемную попросить помощи и поддержки. "Ответ может быть получен не в ту же минуту, потому что есть ряд вопросов, в которые надо вникнуть, разобрать более детально, но и здесь мы старается максимально быстро давать обратную связь", - предупреждает депутат.