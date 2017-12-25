Больше 600 нелегальных мигрантов принудили покинуть Тюменскую область

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области

С начала 2017 года в Тюменской области за пределы Российской Федерации было выдворено 663 иностранных гражданина.

В декабре за нарушение миграционного законодательства тюменские приставы на основании судебных решений принудительно выдворили 19 граждан Узбекистана, 4 — Армении, 21 — Таджикистана и 2 — Афганистана.

"Иностранцы, пребывая на территорию РФ, получали временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия к себе на родину не возвращались, а продолжали находиться на территории России с нарушением срока пребывания и без регистрации, уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны", — пояснили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.