Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna сыграли "Ленинградскую симфонию" Шостаковича в Тюменской филармонии

Концерт Теодора Курентзиса и оркестра MusicAeterna состоялся в Тюменской филармонии 22 декабря. Музыканты исполнили Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.

Симфония "Ленинградская" — произведение, занявшее особое место в истории не только благодаря своей художественной мощи, но и особым обстоятельствам создания. Появившаяся в набросках еще до войны, симфония приобрела новые черты с началом фашистского вторжения и стала легендарной после исполнения в блокадном Ленинграде в августе 1942 года. Сегодня сочинение Шостаковича воспринимается как шедевр не только национальной, но и мировой культуры.

Отметим, что свой первый большой российский тур оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса открывал в Перми. Далее в гастрольном графике MusicAeterna концерты в Новосибирске и Красноярске. Перед концертами в этих городах музыкальный критик Ляля Кандаурова прочтет лекцию для зрителей, в которой расскажет о структуре Седьмой симфонии Шостаковича, "ключах" к пониманию этой музыки и особенностях трактовки партитуры Теодором Курентзисом и его оркестром.

Завершится тур исполнением Седьмой симфонии Шостаковича в Петербурге в концертном зале Мариинского театра и Москве в большом зале Московской консерватории.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.