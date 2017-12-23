Тюменская группа Gilead подарит персональный концерт жителю Оренбурга

Музыканты тюменской фолк-группы Gilead разыграли подарки среди своих поклонников, которые помогли собрать средства на запись второго альбома. Примечательно, что одним из пунктов розыгрыша был индивидуальный концерт стоимостью 50 тысяч рублей. Его выиграл житель Оренбурга Елисей Алексеев.

Как пишет "Вслух.ру", с помощью краудфандинга тюменские музыканты сумели собрать около 250 тысяч рублей на создание нового альбома. Сейчас группа Gilead начала рассылку благодарственных подарков для тех, кто их поддержал.

Всем тем, кто приобрел цифровую версию альбома, уже высланы специальные ссылки на его скачивание. Если вдруг вы рассчитывали на такую ссылку, но она вам не пришла, музыканты советуют проверить папку "Спам".

Со многими спонсорами группа повстречалась лично на многочисленных концертах в ноябре и декабре. Им вознаграждение было передано в руки. Те, кого ребятам не удалось увидеть в туре, могут рассчитывать, что награда придет им по почте.