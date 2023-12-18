Пассажиры авиарейса Тюмень-Москва в полете спели "Катюшу" в поддержку военных

14:35 18 декабря 2023
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Пассажиры рейса Тюмень-Москва, среди которых оказались гармонисты, исполнили в полете песню "Катюша" в знак поддержки участников специальной военной операции, сообщил депутат Госдумы Иван Квитка в своем Telegram-канале.

"Легендарная "Катюша" на высоте 10 тысяч метров прозвучала в День ракетных войск стратегического назначения в знак поддержки наших ребят, участвующих в спецоперации", – отметил в посте Иван Квитка.

Аккомпаниаторами и исполнителями выступили участники группы "GармоньDrive" лауреаты международных конкурсов, гармонисты Павел Уханов и Владимир Бутусов, возвращавшиеся в столицу с закрытия тюменского областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ".

Теги: Иван Квитка , музыканты , творчество
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