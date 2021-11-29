Тюменские студенты могут бесплатно посетить выступление музыканта Сережу Драгни

Российский певец и музыкант Сережа Драгни выступит на отчетном показе тюменской творческой лаборатории "Премьера". Студенты могут посетить мероприятие бесплатно при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего.

Творческая лаборатория "Премьера" пройдет с 6 по 12 декабря. Студенты Тюмени попробуют себя в одном из четырех направлений проекта: "Песни", "Танцы", "Арт" и "Шоу" (театр и мода). Все участники пройдут обучение по выбранному направлению и создадут итоговый продукт с командой экспертов: отрывок из мюзикла, хореографический и театральный перформанс, выставку арт-объектов или fashion-показ.

Ставить финальные работы будут эксперты: солистка Пермской государственной филармонии, член федерации педагогов вокального искусства РФ Анастасия Круч, организатор и хореограф проекта "Zonk’a", создатель спектаклей и перформансов событий современного танца Александр Фролов, художник, музыкант, участник проекта "NEMOSKVA" Константин Росляков, член Союза дизайнеров России, дизайнер-модельер, постановщик дефиле и фэшн-перформансов Анна Чиняева, актёр и режиссёр, автор более десятка театральных постановок Максим Соколов, пишет "Мегатюмень".