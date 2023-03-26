В Тюмени пройдет открытый микрофон

29 марта в большом зале МТЦ "Космос" в 18:00 состоится открытый музыкальный микрофон. Тюменцы познакомятся со студенческим творчеством: послушают вокальные выступления артистов.

Попробовать свои силы могут учащиеся университетов и колледжей и работающая молодежь от 16 до 35 лет. Выступить на событии можно как сольно, так и с коллективом. Один участник исполнит две песни — без инструментального сопровождения и длительностью не более 3,5 минут.

"В этом году мы ограничили квоты на выступления в музыкальном направлении на Студвесне. Но понимаем, насколько участникам важно показать определенный материал и послушать мнение экспертов. Поэтому организовали открытый микрофон, где каждый будет услышан. Посмотрим, насколько наша задумка откликнется среди студентов. В перспективе событие может стать ежегодным", — рассказала Mоi-pоrtаl.ru Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна".

Музыканты проверят материал на зрителях, с которым планируют отправиться на кастинг Областной Студвесны. Также получат обратную связь от региональных экспертов — рекомендации по доработке номера.