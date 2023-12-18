В Тюмени назвали победителей фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ"

Во Дворце культуры "Нефтяник" состоялся финал II областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ". Гран-при фестиваля завоевал ансамбль гармонистов "Удальцы" из села Омутинское. Также жюри определило лауреатов 1,2,3 степени среди профессионалов и любителей, а несколько участников получили спецпризы.

В конкурсе участвовали 180 человек, около 6,5 тысячи зрителей побывали на конкурсных мероприятиях и гала-концерте фестиваля, еще более 28 тысяч зрителей посмотрели выступления в виртуальных концертный залах и онлайн. В рамках фестиваля прошли три мастер-класса по игре на гармони, известные гармонисты-виртуозы дали четыре концерта. В историческом парке "Россия — моя история" открылась выставка гармоней. В День области на площади 400-летия Тюмени состоялся флешмоб и битва гармонистов. Впервые в рамках фестиваля прошло заседание круглого стола, где обсудили актуальность сохранения и развития исполнительского мастерства гармонистов.

Главный приз — гармони, специально изготовленные на фабрике "Тульская гармонь" — вручили победителям и обладателю гран-при, а также отделению народных инструментов Боровской детской школы искусств "Фантазия" Тюменского района, её преподавателю по классу гармони Валерию Тенсину.

Фестиваль-конкурс гармонистов "ГАРМОНиЯ" инициирован фракцией "Единой России" Тюменской облдумы при поддержке губернатора Александра Моора, депутата Госдумы Ивана Квитки, областного департамента культуры и администрации Тюменского района. Фестиваль зародился на тюменской земле в 2022 году и стремительно расширил границы, в этом году он прошёл уже по всему Уральскому федеральному округу.

В номинации "Инструментальное исполнительство, I возрастная группа, профессионалы" гран-при — у инструментального ансамбля "Удальцы", первое место - Дермелёв Николай.

По инструментальному исполнительству в I возрастной группе среди любителей победил Репин Илья. Во второй возрастной группе среди профессионалов лучшим признан Богданов Виталий, среди любителей отличилась Гумирова Лариса.

В номинации "Поющий гармонист" в I возрастной группе у любителей первое место занял Зубков Владимир, во II возрастной группе у професионалов в лидерах Саранчин Виктор, у любителей — Виденеев Сергей.