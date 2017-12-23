Восьмидесятилетний тюменец успешно перенес операцию на сердце

Врачи тюменской областной клинической больницы №1 успешно провели операцию по аортно-коронарному шунтированию 80-летнему пациенту, доказав, что возраст для них не препятствие, рассказали в пресс-службе губернатора.

"Даже не думал, что есть какие-то проблемы с сердцем. Выявили год назад на плановом обследовании. Два сосуда из трёх практически не работали, были очень "забиты". Перед операцией все рассказали и объяснили понятно. Очень доволен работой врачей и медсестер. Хочу сказать спасибо, что помогли мне", - поделился прооперированный Анатолий Петрович.

Еще совсем недавно людям старше 80 лет операции на работающем сердце не делали. После 70-ти пациенты плохо переносят оперативные вмешательства в силу возраста и сопутствующих заболеваний. Сегодня уровень кардиохирургии Тюмени позволяет оперировать и таких возрастных пациентов.