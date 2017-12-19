Новогодняя афиша Тюмени для детей: спектакли, утренники и шоу с любимыми персонажами

Новые положительные впечатления – лучший подарок, который принесет новогодняя пора тюменским ребятишкам. В преддверии праздника и во время новогодних каникул в Тюмени пройдет множество интересных событий для детей. Подробнее с ними познакомит Топ новогодних детских мероприятий от сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" и сайта для родителей Детки!.

Главную городскую елку торжественно откроют в Тюмени возле ЦУМа 23 декабря. Елка высотой 28 метров засияет сотнями огней и развлечет прохожих новогодними песенками. В этот же день состоится торжественное открытие ледового городка, выступление тюменских артистов и творческих коллективов.

Тюменский цирк приглашает юных зрителей на зажигательную программу "Империя хищников" с 23 декабря по 14 января. Цена билета составит от 500 до 1500 рублей.

Театр кукол готовит к празднику несколько премьерных спектаклей: "Мишуткина елка", "Новогодние приключения Алисы или тайна космического паука" и "Морозко". Расписание и наличие билетов можно уточнить на сайте.

Молодежный театр "Ангажемент" ждет маленьких зрителей на волшебную сказку "Новогоднее настроение". Для детишек от 6 лет театр ставит сказку предков "Иван Царевич и серый волк".

В Тюменской филармонии пройдут "Космические приключения" театра "Куклы-великаны". А мюзикл "Снежная королева" - новогодний подарок детям от Тюменского драматического театра.

Юные тюменцы также встретятся с любимыми героями: персонажами популярного мультсериала "Мой маленький пони", "Тролли", "Свинка Пеппа" и "Фиксики".

Более подробную информацию о мероприятиях можно найти в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" (https://vk.com/afisha_kto) при поддержке сайта для родителей "Детки!" (http://www.detkityumen.ru/).