Тюменская разработка для маломобильных пациентов получила награду

Инновационный подход к транспортировке маломобильных пациентов на основе принципов бережливого медицинского производства, реализуемый в Тюменской области, получил международный знак качества, пишет "Тюмeнская линия".

Проект был представлен на XV международном конгрессе по качеству Азиатской организации качества (ANQ 2017) в Катманду (Непал). Всего было заслушано более 150 докладов актуальным по проблемам качества, стандартизации и метрологии. От России и Тюменской области на нем выступила руководитель системы добровольной сертификации "Всероссийский регистр" Лариса Федык .

Отметим, что международная премия по качеству вручается предприятиям и организациям, которые добились впечатляющих результатов, благодаря высокой культуре качества. В целом на конгрессе ANQ 2017 определили цели, инструменты и методы, по которым участники будут работать весь год.