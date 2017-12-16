В Аромашевской школе прошел День героев Отечества

Патриотические акции, приуроченные ко Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества, прошли в Аромашевской школе, сообщает "Мегaтюмень".
Отличительным атрибутом дня стала парадная форма с георгиевской лентой на груди. Начался день с акции "День Героев Отечества" и "Георгиевская ленточка", которую провели волонтеры с руководителем отряда. Ребята распространяли среди учеников и родителей, а также жителей села листовки с информацией о возникновении этой памятной даты, о Героях Отечества, чья судьба связана с историей нашей страны, области, района.
Продолжением Дня стали Уроки Мужества для учеников 1-7-х классов и торжественная линейка. А на переменах руководитель школьной музейной комнаты с девятиклассниками провели для первоклассников экскурсии в музее, где познакомили малышей с "Героями земли Аромашевской".
Также школьники стали участниками викторины и музыкальной перемены. В завершение все участники музыкальной перемены исполнили под гитару гимн страны.
Самым запоминающимся зрелищем Дня Памяти стали показательные выступления слушателей специализированной группы "Беркут", где юноши продемонстрировали элементы приемов с оружием. Завершился День Памяти конкурсом чтецов и выпуском стенгазет.
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