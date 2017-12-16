Тюменцы могут провести познавательную ночь в технопарке

Образовательная акция "Ночь в технопарке" пройдет в Тюмени 16 декабря, начало в 18:00. Жителей города познакомят с современными возможностями инженерного образования и VR-технологиями, сообщает "Тюмeнская oбласть сeгодня".

"В этом году мы ориентируемся не только на молодых предпринимателей, но и на более юную аудиторию – мы были удивлены, когда узнали, что проводимое нами мероприятие вызывает интерес у не только у стартаперов, но и у более широкого круга людей. Именно поэтому в этот раз мы организуем специальные площадки для детей, дошколят и школьников, - рассказывает Ольга Романец, заместитель директора областного агентства инфраструктурного развития. - Мы уверены, что на "Ночи" никому не будет скучно и каждый найдет себе занятие по душе".

Гостям мероприятия проведут экскурсию по Тюменскому технопарку, различные мастер-классы и образовательно-развлекательные программы. Одной из главных площадок станет зона виртуальной реальности, где эксперты продемонстрируют посетителям, что такое VR-театр и смогут погрузить их в виртуальный мир различных профессий.

Вход на акцию бесплатный и не имеет возрастных ограничений. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия http://shim72.ru.