Викуловчане могут воспользоваться порталом госуслуг в МФЦ

16:53 15 декабря 2017
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szaomos.news
| Фото: szaomos.news

Жители Викуловского района Тюменской области, не имеющие домашнего компьютера, могут воспользоваться порталом госуслуг в Многофункциональном центре.

Как рассказала заведующая отделом МФЦ Марина Кива, специалисты МФЦ помогут разобраться с навигацией на портале, заполнить документы, отсканировать или сделать копию. Здесь же можно оплатить госпошлину со скидкой 30%.

По данным на декабрь 2017 года всего услугами МФЦ в тюменской области воспользовались более миллиона человек. Чаще всего тюменцы и жители районов обращались за регистрацией прав на недвижимость, сведениями из ЕГРН, оформляли льготный проезд студентам, школьникам и пенсионерам, получали и меняли паспорта, пишет "Тюмeнская линия".

Теги: госуслуги , МФЦ
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