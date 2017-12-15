Викуловчане могут воспользоваться порталом госуслуг в МФЦ

Жители Викуловского района Тюменской области, не имеющие домашнего компьютера, могут воспользоваться порталом госуслуг в Многофункциональном центре.

Как рассказала заведующая отделом МФЦ Марина Кива, специалисты МФЦ помогут разобраться с навигацией на портале, заполнить документы, отсканировать или сделать копию. Здесь же можно оплатить госпошлину со скидкой 30%.

По данным на декабрь 2017 года всего услугами МФЦ в тюменской области воспользовались более миллиона человек. Чаще всего тюменцы и жители районов обращались за регистрацией прав на недвижимость, сведениями из ЕГРН, оформляли льготный проезд студентам, школьникам и пенсионерам, получали и меняли паспорта, пишет "Тюмeнская линия".