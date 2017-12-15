Студентов ИДО ТюмГУ консультируют в соцсетях

Институт дистанционного образования Тюменского государственного университета в конце ноября завершил прием абитуриентов по пяти направлениям бакалавриата. Освоиться в вузе и познакомиться с одногруппниками зачисленные студенты могут в специальной группе, созданной во "ВКонтакте".

Сегодня сообщество насчитывает около 5 тысяч подписчиков. На странице публикуются новости, актуальные для студентов-дистанционщиков. В разделе "Обсуждения" можно найти своих одногруппников, задать вопросы по обучению специалистам вуза. Например, здесь студентам помогают разобраться с работой в личном кабинете и уточняют информацию об экзаменах и прохождении практики.

Кроме того, проконсультироваться по различным вопросам можно у методистов, контакты которых указаны на официальном сайте ИДО ТюмГУ. Также на сайте в разделе "Студенту" можно найти образцы курсовых работ, типовой договор для прохождения практики и другие документы, необходимые обучающемуся.

Институт дистанционного образования ТюмГУ создан в 2003 году. Миссия института – доступность, мобильность и универсальность образования, равные возможности для граждан в получении полноценного высшего профессионального образования через развитие дистанционных образовательных технологий.