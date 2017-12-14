Наталья Шевчик: учреждения культуры в Тюмени востребованы публикой

Учреждения Тюменского концертно-театрального объединения не испытывают проблем с публикой. С каждым годом театры и концертные залы посещают все больше молодых зрителей, сообщила первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик в интервью руководителю телерадиокомпании "Регион-Тюмень" Анатолию Омельчуку.

"Тюменскую филармонию посещают около 1,5 миллионов зрителей в год, драмтеатр – около 600 тысяч. При этом с каждым годом мы видим увеличение количества молодых зрителей в возрасте от 4 до 30 лет, прирост составляет около 10%", - отметила она.

По словам Натальи Шевчик, успехом пользуется тюменский филармонический оркестр, который дает большие концертные программы в разных городах и планирует принимать участие в международных фестивалях за рубежом.

"В Тюмени особенная публика, воспитанная на хороших образцах классической и современной музыки, поэтому филармонический оркестр - это востребованный проект для наших жителей. Мы находимся в постоянном диалоге с главным дирижером и обсуждаем дальнейшее развитие коллектива. В следующем году музыканты готовятся дать сольный концерт в Москве, в зале имени Чайковского, а также выступят в Мариинском театре", - рассказала она.

Кроме того, в ноябре в Тюмени начался настоящий всплеск интереса к музейным проектам, что обусловлено открытием двух крупных выставочных площадок – здания музейного комплекса и исторического парка "Россия – моя история".

"Только в течение ноября исторический парк посетили более 77 тысяч тюменцев, из них 25 тысяч – школьников. В день здесь проходит более 20 уроков в рамках школьных программ. Но сюда приходит публика разных возрастов, мы получаем большое количество положительных отзывов, и это вдохновляет нас на новые проекты. Надеюсь, что здесь появится клуб исторической реконструкции и другие клубы по интересам", - отметила первый замгубернатора.

Наталья Шевчик добавила, что в Тюменской области продолжится работа по развитию культурной и туристической сферы. В числе готовящихся крупных проектов – реконструкция ДНК "Строитель", разработка туристических маршрутов, связанных с историей освоения Сибири, и обновление учреждений культуры в сельской местности.