В Тюменском отделении "Союза женщин России" обсудили опыт федеральных коллег и планы работы на год

Вице-спикер Тюменской областной думы, председатель регионального отделения "Союза женщин России" Наталья Шевчик в режиме ВКС провела расширенное заседание правления организации.

В первую очередь, депутат проинформировала участников встречи о "Школе гражданской активности", в работе которой она поучаствовала. Учеба была организована "Союзом женщин России" и состоялась в Москве. В ней приняли участие лидеры женского движения из 58 субъектов РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители Минпросвещения, Минцифры России, а также общественные деятели, ведущие эксперты. Программа была насыщенной: в течение двух дней обсуждались различные темы, касающиеся реализации нацпроектов. Открыла форум председатель "Союза женщин России" Екатерина Лахова, отметив, что одно из важнейших направлений деятельности организации в соответствии с указом президента РФ является поддержка социальных инициатив, связанных с реализацией нацпроектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии. В ходе встречи обсудили стратегию развития современной школы, проблемы формирования социокультурного пространства и информационной безопасности детей и молодежи.

"Принципиально важно было понять, какой опыт сегодня есть в территориях и что будет интересно именно нашему региону. Хочу отметить, что тюменские практики по развитию региональной экономики и социальной сферы, интересны представителям других субъектов",- рассказала Шевчик.

Законодатель обратила внимание на выступление главного редактора журнала "ВНЕшкольник" Ольги Рубцовой, которая рассказала об исследовании по влиянию интернета на учащихся. Тема ее доклада - "Практические аспекты формирования информационной культуры взрослых и детей". Были представлены интересные материалы и даны рекомендации, как действовать в информационной пространстве, учитывая все риски, как работать взрослым, педагогическому сообществу и как работать в семьях.

Речь шла и о волонтерских практиках, в том числе и в сфере информационной безопасности среди родителей, школьников.

Мастер-класс "Креативный подход к проектной деятельности в сфере образования" по совершенствованию необходимых компетенций в области разработки и продвижения социально значимых проектов провели советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов и заместитель руководителя аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, консультант в области социальных и благотворительных проектов Алексей Газарян.

Владимир Татаринов рассказал о вкладе социального проектирования в развитие территорий и социокультурной среды, он проанализировал ситуацию во всех субъектах. По мнению Натальи Шевчик, в Тюменской области ведется работа в этом направлении, однако необходимо усовершенствовать нормативную базу, регламентирующую эту деятельность.

Заместитель председателя облдумы проинформировала тюменских соратниц об опыте работы с многодетными семьями, который был представлен на семинарах.

Обсуждая планы работы регионального отделения СЖР, законодатель представила участникам свидетельство о создании структурного регионального подразделения общероссийской организации "Союз женщин России". Теперь у тюменского сообщества есть официальный регистрационный документ. Наталья Шевчик поблагодарила всех за конструктивную работу и нацелила собравшихся на дальнейшее активное сотрудничество.

Участники заседания обсудили мероприятия, запланированные на этот год. Среди них - Всероссийский журналистский конкурс "Имя ей – Женщина!", учрежденный общественно-государственной организацией "Союз женщин России". Он стартовал в мае, продлится до декабря. Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в средствах массовой информации. "Мы ждем на конкурс яркие, интересные материалы о женщинах из разных муниципальных образований. О тех, кто вносит вклад в социально-экономическое развитие территории, занимается творчеством, бизнесом, благотворительностью, воспитывает детей, делает мир вокруг ярче и добрее. Уверена, журналисты областных, городских и районных СМИ обязательно откликнутся и поучаствуют в конкурсе", - отметила Наталья Шевчик.

Еще один проект будет реализован в этом году тюменским СЖР совместно с региональным отделением "Деловой России". Это проведение мастер-классов для предпринимателей, в том числе в сельских территориях. Они будут посвящены тому, как организовать свое дело, избежать различных ошибок и минимизировать риски.

На заседании правления обсудили проекты, касающиеся профилактики семейного насилия, информационной безопасности детей, семейных ценностей, просветительской деятельности, разработки и внедрения оздоровительных программ. Речь шла и о важности участия в проектах федерального и регионального значения.

Участникам заседания был презентован разработанный сайт тюменского отделения "Союза женщин России", который будет оперативно наполняться информацией о деятельности всех местных отделений организации.

Отметим, что расширенное заседание правления тюменского отделения "Союза женщин России" прошло в атмосфере живого общения и конструктивного диалога. Обменявшись идеями и мнениями, лидеры женского движения приняли решение внедрять в муниципалитетах самые интересные федеральные практики и использовать опыт других субъектов.