Восстановление здания промтоваров собираются обсудить в Тобольске

Фото - https://www.instagram.com/afanasev_mv/

Форсайт-сессия по реставрации здания "Промышленные товары" на Базарной площади пройдет в Тобольске. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в соцсетях и предложил горожанам на подготовительном этапе высказать свои предложения.

По словам главы муниципалитета, подрядчик сделал полные замеры здания. По ранее высказанным пожеланиям проектом реставрации предусмотрено восстановление арки. "Точный план с указанием конструктивов, которые обязательно должны быть сохранены, будет представлен всем заинтересованным лицам на общественных обсуждениях в конце сентября. Там же рассмотрим все поступившие предложения по активностям. Их много, и в большинстве они вполне реальны", - сообщил Афанасьев.

Новый подход к реставрации, когда заинтересованные лица, будущие пользователи исторических зданий изначально участвуют в планировке и активно обсуждают проекты, позволяет надеяться, что помещения не останутся невостребованными, только потому что кто-то изначально не подумал, зачем они вообще нужны, считает глава Тобольска.