Тюменца приняли в Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям

В состав Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям вошел руководитель Федеральной национально-культурной автономии казахов России и автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев, сообщает информационный центр правительства ТО.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ибраев избран лидером российских казахов 18 июня 2022 года на внеочередном съезде Федеральной национально-культурной автономии казахов России в Тюмени.

"Очень ответственно быть партнером государства в решении задач национальной политики России. Уверен, что положительный опыт, наработанный в Тюменской области, послужит опорой в новой деятельности", - цитирует слова Ибраева информцентр.