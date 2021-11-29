Тюменским ТОСам - четверть века

Первый орган территориального общественного самоуправления - ТОС - в Тюмени создан 28 ноября 1996 года. За четверть века несколько тысяч неравнодушных горожан сделали многое для того, чтобы улучшить жизнь земляков, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Instagram-аккаунте.

Старт уникальному проекту двадцать пят лет назад дал действующий в то время глава города Степан Киричук, за минувшие годы объединил несколько тысяч человек, заинтересованных в том, чтобы их улица, их двор и жизнь на конкретной городской территории стали лучше, комфортнее.

Каждый ТОСовец может в качестве наглядного примера привести сотни позитивных перемен, которые произошли в Тюмени при участии общественников, отметил в посте глава города:

Перемены действительно впечатляющие! Активисты принимают участие в обсуждении концепций благоустройства, а по окончании их реализации – и в приемке объектов. Только в этом году в Тюмени благоустроено более 50 дворов. Сверстаны планы на следующий год. Одним из наиболее значимых проектов, реализованных с участием ТОС, стало рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды. Более 34 тысяч тюменцев выбрали концепции благоустройства 5 территорий, проголосовав за них.

Представители ТОС наиболее активно вносят предложения в программу инициативного бюджетирования, защищают проекты на получение грантов. В последние годы общественники занимаются еще и патриотическим воспитанием молодёжи, проводят спортивные и культурные мероприятия, реализуют экологические инициативы. Многое делается активистами и для обеспечения безопасности в удаленных от центра районах.

"У каждого ТОСа особые цели и задачи для решения вопросов своих территорий, но объединяет их всех одно – любовь к родному городу, неравнодушие к существующим проблемам и готовность тратить личное время на общественную работу. Уверен, что впереди у нас много проектов, которые мы обязательно реализуем в нашем прекрасном городе", - подчеркнул Кухарук.

Глава города поблагодарил ТОСовцев за работу и пожелал им неиссякаемой энергии и удачи во всех добрых делах.