Медкадры на селе и оказание первичной помощи – приоритетные темы Тюмени на 2022 год

Доступность оказания первичной медицинской помощи, развитие здравоохранения на селе и обеспечение профессиональными кадрами обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и региональный координатор партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее", зампредседателя облдумы Наталья Шевчик.

Перечисленные темы включены в план реализации партийного проекта на 2022 год, их актуальность подчеркнула Наталья Шевчик, информируя главу региона о проделанной работе совместно с замгубернатора Ольгой Кузнечевских и директором депздрава Натальей Логиновой. Главная задача, которая стоит сегодня перед органами исполнительной власти, – максимально обеспечить медицинскими кадрами первичный уровень здравоохранения. Особенно это касается сельских территорий, где зачастую не хватает узких специалистов, отметили участники встречи.

Губернатор одобрил эти приоритеты программы, отметив, что в условиях пандемии в течение последних двух лет медицинское сообщество работает в постоянном перегрузе, и вопросы обеспечения кадрами – в актуальной повестке, сообщили в пресслужбе реготделения "Единой России".