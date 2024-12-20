В Тюменской области обновился состав общественной палаты

Депутаты Тюменской областной думы единогласно проголосовали за включение в состав Общественной палаты Тюменской области директора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, председатель регионального отделения Российского исторического общества Сергея Шилова и руководителя медиахолдинга "Тюменская область сегодня" Илоны Гипелевич.

Шилов и Гимпелевич заняли освободившиеся после ухода из платы места руководителя регионального клуба "Мы вместе" Анастасии Бакановой и директора АНО "Тюменская область сегодня" Сергея Шестакова.

первый зампредседателя областной думы Андрей Артюхов подчеркнул, что обе кандидатуры очень достойные, отметил многолетнее плодотворное сотрудничество с Гимпелевич и авторитет и активное участие Шилова о в важных образовательных и общественных проектах.

Зампредседятеля облдумы Наталья Шевчик выразила уверенность, что Шилов и Гимпелевич будут активными членами общественной палаты, добавив, что их личные и общественные характеристики полностью соответствуют их новому статусу.