Женский актив УФО объединяет силы под эгидой "Единой России"

Координаторы и председатели общественных советов партийного проекта "Женское движение Единой России" регионов Уральского федерального округа в преддверии 8 Марта провели встречу в Тюмени.



Участницей мероприятия стала координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России", депутат Государственной думы Наталия Полуянова. Она напомнила, что с первых дней СВО под эгидой "Единой России" сформировалось женское движение, участницы которого начали собирать гуманитарную помощь для бойцов и жителей Донбасса. Сейчас направлений стало больше.



"Самая главная цель "Женского движения Единой России" – объединиться со всеми женскими организациями в большой гуманитарной миссии. Нам важно, чтобы каждая женщина в нашей стране могла найти себя", - отметила Наталия Полуянова.



Председатель общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России", заместитель секретаря генерального совета партии, сенатор Российской Федерации Дарья Лантратова приняла участие в совещании по видеосвязи.



"Главами городского и местного самоуправления в Уральском федеральном округе работает 257 женщин-членов партии "Единая Россия", более 2800 женщин является депутатами всех уровней законодательной власти. В руках женщин серьезный ресурс для реализации социально значимых проектов", - отметила Дарья Лантратова.

Также председатель общественного совета выразила надежду на то, что в выборной компании этого года женщины Уральского федерального округа примут активное участие и выдвинут свои кандидатуры.

Гостей приветствовал первый заместитель председателя Тюменской облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.



"Важно, чтобы женщины участвовали в общественно-политической жизни страны и региона, проявляли свою гражданскую активность. В этом проект тоже призван помочь, - уверен Андрей Артюхов. - Постоянно растет число вовлеченных в политику женщин, у них есть большое желание и готовность работать на благо страны и региона, а мы будем этому способствовать".



Он сообщил, что проект "Женское движение Единой России" еще совсем молодой, в Тюменской области он начал свою работу в январе, тем не менее, у него большие планы и перспективы.



"Женское движение "Единой России" – первый федеральный проект партии, который объединил женщин по трем значимым направлениям: это женщины-политики, женщины-предприниматели и женщины-общественники, - пояснила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова. - Для них мы организуем образовательные семинары и практикумы, круглые столы, дискуссионные клубы".



Координаторы партпроекта всех регионов УФО провели совещание, где поделились первыми итогами реализации мероприятий, объединяющих женщин. В обсуждении участвовали Елена Перминова (Курганская область), Людмила Бабушкина (Свердловская область), Ирина Гехт (Челябинская область), Наталья Западнова (Ханты-Мансийский автономный округ), Полина Шумова (Ямало-Ненецкий автономный округ), Светлана Иванова (Тюменская область).



Региональный координатор проекта, глава Тюменского района Светлана Иванова рассказала, что в Тюменской области в общественный совет вошли 13 женщин – политики, общественники, представители бизнеса, здравоохранения, образования, спорта, культуры.

У "Женского движения Единой России" есть надежные партнеры, среди которых – региональное отделение "Союза женщин России". Организация вносит большой вклад в помощь военнослужащим и их семьям. С самого начала военной операции она собирает гуманитарную помощь.

"Мы чувствуем единение и желание женщин помогать, кто чем может. Мы получаем обратную связь и знаем, в чем сегодня нуждаются военные, - рассказала Наталья Шевчик. - Региональное отделение "Союза женщин России", включаясь во все социальные проекты, направленные на поддержку специальной военной операции, становится еще более единым и сплоченным".

Светлана Иванова сообщила, что проект "Женское движение Единой России" будет реализовываться до конца 2026 года. Женщины в Тюменской области активно включились в работу. Участницы партпроекта уже провели мониторинг горячего питания в школах, побывали в пяти учебных заведениях и оценили, как кормят тюменских ребят. Еще одно направление – поддержка мобилизованных и их семей. Женщины приняли участие в ряде акций, в таких, как "С новым годом, герой!" (сбор и отправка поздравительных писем военнослужащим, находящимся в зоне СВО), "Тепло родного дома" (сбор и отправка адресных посылок военнослужащим, находящимся в зоне СВО), "100 миллионов для Победы" (сбор средств на приобретение дополнительного спецоборудования для военных). Участницы партийного проекта собирают гуманитарную помощь и отправляют ее в зону СВО. Они провели круглый стол по вопросам поддержки мобилизованных и членов их семей с участием депутата Государственной Думы Екатерины Стенякиной. Для женщин-политиков прошла стратегическая сессия, она собрала более 100 человек – глав муниципальных образований и женщины – депутаты органов местного самоуправления юга Тюменской области. Они обсудили выработали предложения для включения в план реализации Национальной стратегии в интересах женщин 2023-2030 гг. Для женщин-предпринимателей состоялся круглый стол, темой которого стало ведение бизнеса в период СВО. 67 участниц, в том числе из семей мобилизованных воинов, из 26 муниципальных образований поделились опытом и узнали о новых мерах поддержки.



Светлана Иванова считает, что партийный проект должен стать для женщин помощником и старшим товарищем, "компасом" важнейших социально-экономических изменений в стране.



"Главная цель нашего движения – консолидация всех сил для поддержки инициатив женщин", - подчеркнула Светлана Иванова.