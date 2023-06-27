Моор: в Тюменской области конструктивные взаимоотношения между региональной и муниципальной властью

Совет представительных органов муниципальных образований региона вносит значительный вклад в решение задач, направленных на обеспечение благополучия жителей Тюменской области, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников расширенного заседания Совета, которое состоялось 26 июня.

"В Тюменской области принцип единства публичной власти осуществляется в полной мере в повседневной работе всех региональных и муниципальных властных структур. Только совместными усилиями можно было достичь того высокого уровня социально-экономических показателей, который демонстрирует сегодня наша область", – сказал, открывая заседание, председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов.

Совет ведет важную работу по координации нормотворческой деятельности и взаимодействия между Тюменской облдумой и представительными органами муниципальных образований, отметил Александр Моор:

В Тюменской области давно сложились конструктивные взаимоотношения между различными органами власти, между всеми, кто несет на своих плечах груз ответственности за развитие конкретных населенных пунктов, муниципалитетов и региона в целом. Это позволяет нам многие годы откровенно и корректно обсуждать и решать даже самые острые проблемные вопросы. Такие отношения – наша важнейшая ценность, которую нужно беречь.

Одной из важнейших тем для обсуждения на расширенном заседании Совета стала поддержка участников СВО и их семей. Семьи военнослужащих в Тюменской области получают более 130 федеральных и свыше 30 региональных мер поддержки, сообщила заместитель председателя облдумы Наталья Шевчик. Во всех муниципалитетах действуют в общей сложности 80 социальных гостиных, созданных по инициативе губернатора. Семьи воинов-сибиряков всегда могут получить там необходимую помощь.

"Поддержка наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции и возвращаются оттуда, помощь их семьям – не только приоритетная задача всех органов власти, но и наша душевная потребность. Сегодня мы понимаем, что защита нашей Родины, нашей истории, нашего будущего – не просто шаблонные слова из учебников. Это реальность, в которой мы живем сейчас и будем жить еще некоторое время. Поэтому никто из наших воинов, их родных и близких не должен оставаться один на один со своими трудностями", – подчеркнул Александр Моор.