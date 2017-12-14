Жителей Комарово приглашают на открытие новогодней ёлки

Праздничная программа "Приключения у новогодней елки" состоится 22 декабря в 18:00 на уличной площади деревни Комарово Тюменского района.

У новогодней елки мальчишек и девчонок встретят веселые скоморохи, которые обещают зрителям незабываемый праздник, а также Пират, который попытается испортить праздник. Но появление самого доброго волшебника Деда Мороза, конечно же, все изменит.

Всех желающих приглашают на праздник, чтобы поучаствовать в веселых играх и поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой. Организатором мероприятия является Ццентр культуры и творчества "Тюмень".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.