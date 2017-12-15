Урбанисты: в Тюмени налицо все столичные процессы, но горожане ощущают себя в провинции

Результаты исследования Тюмени и тюменцев представили на конференции "(Не)Спальные районы: комфорт, среда, деятельность" в Тюменском технопарке. Тюмень стала объектом изучения для специалистов Центра прикладной урбанистики во главе с его основателем Святославом Муруновым — с точки зрения развитости городской среды и особенностей живущих здесь людей.

В первую очередь урбанистов интересовало, что представляют собой спальные микрорайоны Тюмени. Исследование проводилось в сотрудничестве с ижевской компанией "Талан", вышедшей на рынок тюменской недвижимости. Несколько месяцев специалисты и городские активисты занимались не только отдельными микрорайонами, но и анализировали факторы, влияющие на комфортность здешней городской среды.

"Того времени, которое у нас было для исследования Тюмени, оказалось недостаточно. Ваш город намного сложнее и противоречивее, чем может показаться, — отметил Святослав Мурунов. — Есть ощущение, что Тюмень один из "крепких" городов на постсоветском пространстве. Обычно города "рыхлые": ткнешь в жителей, а там только городские "пассажиры", которым ничего не надо, ткнешь в активистов, а их двое, ткнешь в администрацию, а там говорят: "Это всё очень сложно, ресурсов нет". В Тюмени, кажется, у всех всё есть и всё более-менее хорошо. С другой стороны, у меня ощущение, что Тюмень — это город потенциала. Сюда стекаются люди, финансы, но вы не до конца с этим потенциалом научились работать".

Социологическая составляющая исследования выстраивалась по трем направлениями. Специалисты ЦПУ анализировали активность тюменцев в соцсетях, беседовали с владельцами креативного бизнеса, организаторами городских событий и представителями городских сообществ, а также проводили онлайн-анкетирование горожан — у них интересовались, как они ощущают себя в городе, с какими проблемами сталкиваются и что им здесь нравится.

Анкетирование прошли 400 человек. По большей части опросом заинтересовались учащиеся и студенты, инженеры, представители образования и науки, менеджмента и PR. Возраст респондентов — от 18 до 45 лет, мужчин и женщин было почти поровну.

Столица или что?

При анализе анкет специалисты обратили внимание на противоречивость представлений тюменцев о себе. В анкете респондентов просили указать, с какими словами у них ассоциируется город. Большинство отвечали: "удобный", "чистый", "тихий", "уют", "комфорт", "спокойствие". Вместе с тем многие подспудно оценивают город, имея в виду первые места в общероссийских рейтингах по качеству жизни в городе, кому-то близок незабвенный слоган "Тюмень — лучший город земли".

"У тюменцев сложная и интересная идентичность. Большой разрыв есть в представлении у горожан между официальными рейтингами и лозунгами и тем, что внутренне они воспринимают Тюмень как провинцию, тихое и приятное место, свой маленький уютный садик. Как это совмещается?" — отмечает Мария Леонтьева, социолог, эксперт сети Центров прикладной урбанистики.

Эксперты считают, что в Тюмени присутствуют все столичные процессы: приток населения, серьезные амбиции, множество знаковых проектов, высокая плотность городских событий. Но качество этих процессов вызывает вопросы.

"Есть ощущение, что Тюмени быть столицей не хочется. Ей хочется хорошо жить. Здесь идентичность торгового города проявляется очень своеобразно. Во-первых, у многих есть свое дело или они хотят получить свое дело. Во-вторых, для тюменца процесс важнее результата. Важно быть включенным в него, что-то делать, а не спрашивать себя зачем. С точки зрения макропроцессов Тюмень уже столица, а с точки зрения того, как себя чувствуют горожане, пока еще провинция", — говорит Святослав Мурунов.

Торговые центры как сосредоточие жизни

Исследователи пришли к выводу, что проводить свободное время тюменцы предпочитают в торговых центрах, причем имеющихся торговых центров им мало. Удивительно, что на недостаток в городе торговых центров тюменцы указывали, когда отвечали на вопрос, чего им не хватает в городе в плане социальной инфраструктуры. То есть торговые центры для них — это не место потребления, а место, где можно общаться, гулять, показывать себя.

"В ваших торговых центрах я наблюдал детей, играющих в прятки, подростков, проводящих время в самых темных местах, где не снимают камеры, бабушек на лавочках возле фонтана, потому что на улице сидеть холодно, — рассказывает Мурунов. — Проблема в том, что в торговых центрах не происходит настоящая социализация, окультуривание. Если я приеду из другого места и увижу торговый центр как у меня в городе, то не пойму, что такое Тюмень и какая она".

Комфортно ли тюменцам?

В Тюмени люди живут достаточно равномерно по всей территории города. Существенно, что в Центральный административный округ горожане устремляются из спальных районов, чтобы отдыхать. В общем жители всех административных округов оценивают уровень комфорта в городе на одном уровне (в анкете его предлагалось оценить по шкале от 0 до 5), чуть выше он оказался в Ленинском округе.

В понимании тюменцев комфортная городская среда это, прежде всего, транспортная доступность (65%), безопасность (51%), культурная среда/экология (46%) и социальная инфраструктура/уровень жизни (29%). Не такими важными для горожан оказались люди (социальный климат, интересные знакомства), профессиональный комфорт и визуальная среда (красивые виды, исторический центр).

Среди существующих городских проблем, помимо ожидаемой нехватки новых общественных пространств и зеленых зон (33%), спортивных и детских площадок (21%), парковок и тротуаров (21%), назывались нехватка площадок для выгула собак (не самый распространенный запрос в других российских городах) и конфликт разности среды, когда речь заходит о соседстве многоэтажек и старых частных секторов.

Большинство неудобств, связанных с жизнью в конкретных микрорайонах, относятся к вопросам дорожно-транспортной инфраструктуры (автобусное сообщение новых микрорайонов между собой и с центром, строительство парковок и тротуаров), экологии (установка контейнеров для раздельного сбора). Также тюменцы сообщают о далеко не отменной работе жилищно-коммунальных служб и управляющих компаний и о проблеме "вечной тюменской грязи".

Чему можно порадоваться: совсем незначительная доля участников опроса отмечает, что никак не готова лично участвовать в разрешении существующих проблем.

Как отметили представители ЦПУ, у жителей микрорайонов, отдаленных от центра, есть большая потребность проводить выходные, не выезжая в другую часть города. В плане коммерческой инфраструктуры в своих микрорайонах тюменцам больше всего не хватает кафе и кофеен, магазинов с товарами для домашнего быта, спортивных центров, офисов банков и банкоматов, а в плане социальной инфраструктуры антикафе/клуба для подростков, ландшафтных/столярных мастерских и соседских центров.

"Спальные микрорайоны в Тюмени такие же, как по всей России. Основное назначение: мы тут спим, а работать и отдыхать ездим в центр", — отмечает Мурунов. По мнению эксперта, застройщикам, бизнесу, власти и горожанам нужно объединять усилия и согласовывать запросы еще на этапе планирования нового жилого комплекса в городе, чтобы в дальнейшем не только его жителям всего было достаточно в пределах места обитания, в том числе и рабочих мест, но и чтобы в будущем территория могла комплексно развиваться.

Тюмень — это про нефть или про что-то еще?

Основной вопрос, который возник у исследователей в ходе работы: разобралась ли Тюмень со своей идентичностью и культурой?

"Развитие города упирается в культуру, она формирует цели, сценарии достижения этих целей. Городская культура и городские смыслы — это основной дефицит в Тюмени. Энергии и амбиций много, а смысла мало. Про что ваш город? Про нефть, газ и освоение севера? Или есть еще что-то? У вас есть тюменская мода, тюменский дизайн, тюменский торт? Ведь города как угодно свою идентичность проявляют. Всё, что сейчас у вас происходит, это попытки ответить, где этот надбавочный элемент", — отмечает Святослав Мурунов.

Специалист Центра прикладной урбанистики в Екатеринбурге Александр Бурцев, занимавшийся градостроительным анализом Тюмени, рассказал, что в действующей стратегии Тюменской области Тюмени хоть и отводится место источника человеческого капитала со своим большим архитектурным и рекреационным потенциалом, но в большей степени это по-прежнему большой логистический узел для организации различных нефтегазовых проектов на севере.

По мысли экспертов, дальнейшее благополучие Тюмени зависит от того, способна и хочет ли она запускать следующий этап развития города, а именно, помимо работы в нефтегазовой отрасли, создавать постиндустриальную экономику, которая, в свою очередь, напрямую связана с созданием смыслов и культуры на местах. Отток креативного класса из Тюмени специалисты связывают с тем, что здесь не возникает сложных креативных индустрий: киностудий, издательств, IT-компаний, музеев, которые становились бы центром развития территории.

Из анкет урбанисты заключили, что основная проблема у креативного класса и городских сообществ Тюмени выглядит так: высокообразованные люди с большим профессиональным или общественным опытом чувствуют разрыв между тем, что они могут производить и предлагать рынку, и тем, что большинство горожан желает потреблять.

"Журналисты, дизайнеры, фотографы и организаторы событий говорят о том, что вынуждены делать более простые и попсовые вещи, чем хотели бы. Этот разрыв важно преодолеть и насытить достаточно развитую городскую среду Тюмени сложными сценариями, воспитать горожан, которые смогут по достоинству оценить ваших активистов и предпринимателей", — говорит социолог Мария Леонтьева.

Влада Нерадовская