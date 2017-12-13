Тюменцы увидят новые творения художницы Альфеи Мухаметовой

Персональная выставка художницы Альфеи Мухаметовой "Земля, рождающая краски" откроется в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ 15 декабря в 16:00, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Название выставки во многом определяет основную составляющую экспозиции. Автор в своем творчестве черпает вдохновение из природы – это вода, нефть, песок, листья деревьев, которым она дает вторую жизнь, и, наконец, глина, которая в руках автора оживает и превращается в особые рукотворные изделия.

В каждой персональной выставке художница представляет новые работы. На этот раз зритель увидит авторскую бумагу в сочетании с тонким рисунком на осенних листьях, надглазурную роспись, керамику дровяного обжига, оксидное глазурование, любование фактурами земли.

Выставка будет открыта для посетителей до 2 февраля 2018 года.

Альфея Мухаметова – член Союза художников РФ, член Международной Ассоциации изобразительного искусства АИАП ЮНЕСКО, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им В.И. Муравленко, премии "ЕВРАЗИЯ-ЛИДЕР", основатель и директор первой художественной школы г Мегиона. Её работы находятся во многих музеях и частных коллекциях стран – ФРГ, Канады, Китая, Японии, Германии, Венгрии.

Информационно-библиотечный центр ТюмГУ находится по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 18, 3 этаж. Выставка работает: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.