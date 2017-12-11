Тюменцы могут оставить карнавальные костюмы для нуждающихся ребят в лавках добра

В Тюмени региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" проводит благотворительную акцию "Подарим детям праздник!". Она нацелена на сбор и передачу нуждающимся семьям детских маскарадных костюмов.

Передать карнавальные костюмы для ребят можно в "лавках добра" через пост охраны в любое удобное время по нескольким адресам: проезд Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а.

Вещи не обязательно должны быть новым, принимаются также б/у в хорошем состоянии.

Выдача вещей осуществляется по адресу ул. Ермака, 1а (вт–чт: 9:00–18:00, пт: 9:00–17:00, пн — санитарный день).

Акция "Подарим детям праздник!" продлится до самого Нового года. В рамках проекта "Творить добро просто!" "лавка добра" функционирует в течение всего года. Тюменцы могут пожертвовать нуждающимся семьям одежду, обувь, бытовую технику, канцелярские товары, игрушки, а также школьные принадлежности.