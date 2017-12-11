С начала года услугами МФЦ воспользовались больше миллиона тюменцев

11:40 11 декабря 2017
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В Тюменской области за 11 месяцев этого года государственные и муниципальные услуги в многофункциональных центрах получили более миллиона человек. В 2016 году МФЦ оказали услуги почти 785 тыс. граждан.

Сейчас в Тюменской области открыто 30 многофункциональных центров. Кроме них госуслуги предоставляют 14 территориально обособленных структурных подразделения и 30 почтовых отделений.

В МФЦ предоставляется 181 услуга, из них 44 — федеральных, 109 — региональных и 28 — муниципальных. По данным пресс-службы губернатора области, среди наиболее востребованных: государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и регистрации прав на недвижимое имущество, предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам, а также выдача и замена паспортов гражданина РФ.

Теги: госуслуги , МФЦ
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