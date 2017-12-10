Для тюменских молодых педагогов пройдет бал

Бал молодых учителей состоится в Тюмени 26 января 2018 года во дворце культуры "Нефтяник". Танцевальный вечер будет посвящен благородству и справедливости, доброте и чистому сердцу – тем качествам человеческой души, которыми должен обладать педагог по призванию.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Тюмени, к репетициям уже приступили 40 пар молодых учителей и воспитателей. Как отмечают организаторы, количество желающих станцевать с каждым днем увеличивается. Участники со всей серьезностью готовятся к празднику, разучивая популярные танцы прошлых столетий, таких как полонез, итальянская романеска и венский вальс.

Следить за приготовлениями к мероприятию можно в группе в социальной сети "ВКонтакте", которая называется "Ежегодный бал молодых педагогов". Там своими впечатлениями могут поделиться все участники этого события. Также в группе собраны фотографии с проведения предыдущих мероприятий.

