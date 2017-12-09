В тюменском аквапарке построят двадцатиметровые горки

Общая длина водных горок и слайдов в тюменском аквапарке составит более 1,2 тысячи метров, а высота их будет достигать 22 метров, рассказал председатель совета директоров компании "Сибинтел-холдинг" Владимир Шевчик.
Строительство объекта планируют завершить в 2018 году. Площадь тюменского аквапарка составит около 40 тыс. кв. м, он станет самым крупным в России. Ожидается, что водный развлекательный комплекс будет рассчитан на посещение одного миллиона человек в год, среди которых будут как тюменцы, так и жители соседних регионов, пишет "Тюмeнская линия".
"Аквапарк — это мини-город. Там есть все: логистика, транспорт, оказание услуг. Человек, входя туда, и одевая браслет, начинает управлять этим городом, получая обратную связь. На экране он сможет увидеть температуру воды, температуру воздуха, сколько времени ему осталось, какие услуги ему предлагаются и многое другое", - сообщил Владимир Шевчик.
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