В тюменском аквапарке построят двадцатиметровые горки

Общая длина водных горок и слайдов в тюменском аквапарке составит более 1,2 тысячи метров, а высота их будет достигать 22 метров, рассказал председатель совета директоров компании "Сибинтел-холдинг" Владимир Шевчик.

Строительство объекта планируют завершить в 2018 году. Площадь тюменского аквапарка составит около 40 тыс. кв. м, он станет самым крупным в России. Ожидается, что водный развлекательный комплекс будет рассчитан на посещение одного миллиона человек в год, среди которых будут как тюменцы, так и жители соседних регионов, пишет "Тюмeнская линия".