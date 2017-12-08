Тюменцам расскажут о льготах для детей с ОВЗ

Семинар, на котором расскажут о льготах, предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья, пройдет в тюменском центре "Дзержинец".

В Тюмени и Тюменской области существуют льготы и выплаты для детей с ограниченными возможностями здоровья, есть возможность проведения с такими детьми реабилитации по льготным условиям. Однако, чтобы воспользоваться этими льготами, родители должны знать, что им полагается, и иметь представление о том, как эти льготы оформить.

Чтобы родители смогли получить эту информацию центр Дзержинец проводит семинар для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Семинар бесплатный, сообщает "Мегатюмень".

Записаться на семинар, а также узнать более подробную информацию о времени и месте его проведения можно по телефону: 68-41-22.