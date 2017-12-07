Школьники поделились историями о своей Тюмени

5 декабря в администрации Тюмени прошла церемония награждения участников конкурса сочинений "Моя Тюмень", который традиционно проводится детским медиа-холдингом "Академия радости" уже несколько лет. На конкурс было заявлено несколько десятков работ тюменских школьников 7–11 классов.

В первом туре за сочинения участников голосовали пользователи сети "ВКонтакте". Одновременно работы оценивали жюри конкурса: главный редактор сайта "Тюменских известий" Ольга Чухачева, редактор сайта "Место рождения — Тюменский край" Людмила Караваева, Марина Егорова — начальник отдела МАУК г. Тюмени "Централизованная городская библиотечная система" и Марина Солотова — главный специалист центра эффективной педагогики.

Во второй тур вышло 6 работ учеников 7–8 классов и 13 работ учеников 9–11 классов. Прошедшие в этот этап ребята выступили с устной защитой сочинений в Областном доме журналистов 4 декабря, а уже на следующий день участники обоих туров были приглашены в администрацию города для вручения дипломов и подарков.

В конкурсе было представлено 4 номинации: "Личность в истории города", "Моя семья в истории города", "Будущее Тюмени", "Я покажу тебе Тюмень". Победителями стали Валерия Веретенникова и Ирина Вабищевич (школа № 7), Искандер Галимов, Мафия Капустина (школа № 88), Пономарева Анастасия (МАОУ СОШ № 7) и Шкарин Владислав (МАОУ СОШ № 63). Тюменские школьники получили дипломы, сертификаты на бесплатные занятия в детском медиа-холдинге "Академия радости", а также ценные призы от партнеров конкурса. Награды и благодарности получили и наставники ребят — учителя.

"Впервые в истории конкурса результаты онлайн-голосования совпали с мнением жюри относительно победы в одной из номинаций. Ученица школы № 88 Ксения Тенякова с большим отрывом победила в голосовании, выиграла гран-при в конкурсе и удостоилась особого приза от газеты "Тюменские известия", — рассказывает Марина Солотова, организатор конкурса, директор детского медиа-холдинга "Академия радости".

Часть работ будет опубликованы на сайте "Место рождения — тюменский край". Это на самом деле достойные, очень душевные и трогательные сочинения ребят о том, как их родители, бабушки и дедушки ежедневно вносят свой вклад в развитие города.

Работы, представленные в номинации "Будущее Тюмени", были переданы председателю тюменской городской думы Дмитрию Еремееву. Как знать, вдруг идеи из сочинений ребят по улучшению качества жизни города смогут найти реализацию?

Алина Жгунова