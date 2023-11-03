Победителей областного конкурса "Книга года" объявят в Тюмени 10 ноября

Экспертная комиссия и члены жюри регионального конкурса "Книга года – 2023" завершили работу и подвели итоги. Оценив издания, прошедшие отборочный тур и вошедшие в лонг-лист, жюри сформировало шорт-лист из 24 книг. Все эти книги по условиям конкурса произведены или опубликованы в Тюменской области, Югре и Ямале либо созданы автором, постоянно проживающим в регионе, либо посвящены Тюменской области и автономным округам. Ознакомиться со списком можно на сайте ТОНБ.

Имена лучших авторов и издателей Тюменской области объявят на церемонии награждения победителей 10 ноября в Менделеевке. Мероприятие стартует в 17:00 в читальном зале на 3-м этаже.

Конкурс "Книга года – 2023" организует Содружество библиотек Тюменской области при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".