Организаторы конкурса "Книга года - 2023" ждут заявок на участие

В Тюменской области начался приём заявок на участие в конкурсе "Книга года - 2023". Для этого необходимо предоставить книгу, изданную с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года и заполнить заявку.

"Книга года" - это конкурс для писателей Тюменской области, цель которого поддержать талантливых авторов и создать благоприятную среду для взаимодействия всех участников литературного сообщества. Заявки принимаются до 9 октября в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59).

Основными номинациями стали "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая научная книга", "Лучшая учебная книга", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга о родном крае", "Лучшая документальная книга".

Специальные номинации конкурса: "Книга года", "Самая популярная книга" и "Издательство года".

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в ноябре 2023 года в областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева. Будет организована выставка изданий, ставших лауреатами и дипломантами "Книги года".

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте ТОНБ.