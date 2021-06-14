Тюменские авторы могут побороться за литературную премию "Болдинская осень"

Молодых тюменских авторов приглашают подать заявку на литературную премию "Болдинская осень". Заявки принимаются до 20 июня от участников в возрасте от 18 до 37 лет включительно.

Премию будут присуждать по трем номинациям: проза, поэзия, литературная критика. В первых двух победители получат вознаграждения по 800 тыс. рублей. Лучший в номинации "Литературная критика" - 350 тыс. рублей.

Правом выдвижения на соискание премии обладают номинаторы: литературно-художественные журналы, книжные издательства, региональные государственные и муниципальные общедоступные библиотеки, профильные творческие союзы, признанные писатели, литературные критики и обозреватели.

Как отмечают организаторы, премия призвана поощрить и поддержать молодых талантливых российских авторов, способных создавать качественные литературно-художественные и публицистические произведения, а произведения победителей могут быть выдвинуты на соискание крупных международных премий, пишет ИА "Тюменская линия".