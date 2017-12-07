Тюменские приставы навещают должников в преддверии праздников

Акция "В Новый год — без долгов" проходит в декабре во всех территориальных органах ФССП России, в том числе и в Тюменской области. Она направлена на взыскание задолженностей по алиментным платежам и заработной плате.

Приставы посетили предприятия, в отношении которых возбуждено 334 исполнительных производства на сумму 2 млн рублей из-за долгов по зарплатам. Более 900 тыс. рублей взыскали в пользу 44 бывших сотрудников тюменского производителя хлеба. Оказавшееся в критической ситуации предприятие приостановило деятельность: был остановлен цех и распущен весь персонал. Часть сотрудников, не дождавшихся выплат по заработным платам, обратились в суд.

"Предпринятые меры подтолкнули руководство к оперативной оплате имеющихся задолженностей перед сотрудниками. Средства перечислены взыскателям", — прокомментировали в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

В первый день алиментных рейдов о долгах попытались напомнить тюменцам по 521 исполнительному производству. Сумма долга по ним составляет 2,8 млн рублей.

"Не всегда приставам удавалось лично встретиться с должниками — тем, кого не удавалось застать дома, были оставлены либо вручены родственникам требования о явке на прием к судебному приставу. Административной ответственности в этот день не удалось избежать 34 должникам", — рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба УФССП по Тюменской области