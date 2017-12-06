В Тюмени прошел всероссийский фестиваль хореографических спектаклей

Фото: Владимир Чебалдин

С 1 по 4 декабря в МТЦ "Космос" состоялся II Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов". Гран-при фестиваля получил молодой омский дуэт "Two Me Dance Company" за спектакль "Прекома".

На второй фестиваль в Тюмень приехали танцевальные коллективы из Кургана, Челябинска, Омска, Перми, Уфы, Липецка, выступающие в различных направлениях хореографии — от классики до уличного танца.

В рамках фестиваля проходили мастер-классы и обсуждения спектаклей. Председатель жюри — балетмейстер, художественный руководитель танцевальной компании "Окоём" (Екатеринбург) Александр Гурвич отметил, что по сравнению с прошлым годом в этот раз действительно получился фестиваль современного танца.

"В первом фестивале было много нарративных работ, где в основе лежала сюжетность, происходящее можно было пересказать словами. В этом году нет вопросов, вообще зачем люди обращаются к иной форме. Сегодня я понимаю, что если человек делает спектакль, значит, по-другому высказать он это не может", — приводят его слова в пресс-службе МТЦ "Космос".