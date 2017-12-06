В Тюмени презентуют новую книгу о Текутьеве

Презентация книги Сергея Кубочкина "Текутьев. Жизнь под шум скандалов" пройдет 7 декабря в Тюменской областной научной библиотеке.

Книга посвящена жизни известного тюменского купца и мецената Андрея Текутьева (1838–1916). Краевед Сергей Кубочкин писал ее, опираясь на архивные материалы, дореволюционные периодические издания и воспоминания современников. В издании приводятся редкие фотографии, часть из которых публикуется впервые.

В ряду тюменских благо­тво­рителей Текутьев занимает особое место: крестьянский маль­чик, с детства познавший тяжелый труд, с годами стал купцом первой гильдии с миллионным капиталом, городским голо­вой и меценатом. Многие не верили, что честным трудом можно заработать огромное состояние и по всей губернии ходили разные легенды о его быстром и загадочном обо­гащении. Отсутствие системного образования не помешало ему открыть в Тюмени частный театр, организовать первую бесплатную библиотеку и построить больничный комплекс с хирургическим корпусом и первым в губернии рентгеновским аппаратом. Он предоставил для двух приходских училищ помещение и в течение двенадцати лет содержал их.

Суровая внешность Текутьева, сочетавшаяся с его огромной физической силой и крутым характером, создавала не лучший его образ в глазах горожан, невзирая на многие добрые дела, сделанные им. Этому способст­вовали и скандалы, кото­рые с пугающей регулярностью сопровождали его почти всю сознательную жизнь.

Книга издана в рамках проекта общественной организации "Деловая Россия" — "История российского предпринимательства".

Презентация книги пройдет в конференц-зале ТОНБ. Начало в 17.00, вход свободный.