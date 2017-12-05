Ансамбль танца "Атриум" приглашает тюменцев на концерт

Отчетный концерт ансамбля танца "Атриум" пройдет в доме культуры "Орфей" 10 декабря в 16:00. В программе запланированы лучшие хореографические выступления коллектива.

"Атриум" принимает активное участие в конкурсах и фестивалях, недавно ансамбль трижды стал лауреатом городского конкурса "Золотой микрофон", а руководитель коллектива Алина Мухаметчанова завоевала победу на Всероссийском отборочном туре национальной премии в области культуры и искусства "Будущее России", теперь она будет представлять Тюмень в финале конкурса, который состоится в Москве в марте 2018 года.

Ансамбль танца "Атриум" приглашает всех на свой отчетный концерт. Вход на мероприятие — 100 рублей.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.