Ансамбль танца "Атриум" приглашает тюменцев на концерт

17:45 05 декабря 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Отчетный концерт ансамбля танца "Атриум" пройдет в доме культуры "Орфей" 10 декабря в 16:00. В программе запланированы лучшие хореографические выступления коллектива.

"Атриум" принимает активное участие в конкурсах и фестивалях, недавно ансамбль трижды стал лауреатом городского конкурса "Золотой микрофон", а руководитель коллектива Алина Мухаметчанова завоевала победу на Всероссийском отборочном туре национальной премии в области культуры и искусства "Будущее России", теперь она будет представлять Тюмень в финале конкурса, который состоится в Москве в марте 2018 года.

Ансамбль танца "Атриум" приглашает всех на свой отчетный концерт. Вход на мероприятие — 100 рублей.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

Теги: культура , концерт , танцы
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