Туроператоры изучили достопримечательности тюменского села Созоново

Представители туристических компаний региона посетили село Созоново Тюменского района в рамках экскурсионной программы.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации районной администрации, обзорная поездка по селу Созоново включала историческую справку о селе и его роли на Сибирском тракте. Одна из достопримечательностей этого места - та, что никогда не берется в расчет при речи о Созоново: дорога до Тюмени. Дело в том, что само ее появление – инициатива жителей села. Созоновцы прокопали небольшие обводные каналы, наладили гати и насыпи через непроходные места и мостки через ручьи и речушки.

Интерес туроператоров также вызвало место старинной переправы через реку Тура, где проходили все первопроходцы, осваивавшие Сибирь. По ней шел отряд Ермака, а также проходил первый чайный обоз из Китая.

"Созоновский" маршрут еще будет проходить аттестацию. В будущем такая экскурсионная программа может использоваться для историко-культурного маршрута "Чайный путь – Врата Сибири", а также как часть всех туристических маршрутов в направлении Тюмень – Тобольск.