Старшеклассники Ялуторовска почувствовали себя бизнесменами

Очередной сезон деловой игры "Миллион" завершился в Ялуторовске. Старшеклассники в игровой форме учились зарабатывать деньги в собственных компаниях, ощущая себя настоящими предпринимателями.

Семь команд из разных школ создали собственные фирмы и начали выполнять задания. В первый же день молодые бизнесмены получили приятные бонусы за креативное селфи и 30-секундные экспресс-презентации. Солидные суммы игровых денег им подарили настоящие предприниматели, а также вице-президент регионального отделения "Опоры России" Эдуард Омаров, который приехал поддержать игроков.

По правилам игры, участники "Миллиона" презентуют бизнес-планы, разрабатывают маркетинговые стратегии и занимаются продажами продукта. На каждом этапе жюри определяет тройку лидеров. Среди проектов в этом году – мусороперерабатывающий завод, предприятие по изготовлению рыбной продукции, квест "Комната ужасов", школа по подготовке к выпускным экзаменам и другие, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени"

На подведение итогов в Ялуторовск приехали гости из разных городов юга Тюменской области. Эстафету по проведению деловой игры перенял Тобольск.