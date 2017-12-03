Тюменские врачи применяют малотравматичные способы лечения надпочечников

08:47 03 декабря 2017
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st31.stblizko.ru
| Фото: st31.stblizko.ru

Врачи Областной клинической больницы №1 выполняют инновационные малотравматичные операции, в том числе для хирургического лечения надпочечников. Технология позволяет локализовать и удалить пораженные очаги, сохраняя здоровые органы и ткани.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, хирургическое вмешательство проводится через небольшие проколы в брюшной полости, через которые вводится современное эндоскопическое оборудование. Течение операции контролируется с помощью миниатюрной видеокамеры и монитора. Благодаря малой травматичности тканей, пациенты легче переносят операцию, реже развиваются осложнения, такие как послеоперационная грыжа. Кроме того, значительно сокращается период восстановления, достигается наилучший косметический эффект.

По словам заведующего хирургическим отделением №2 ОКБ №1 Максима Никулина, успех операции во многом зависит от работы всей команды – хирургов, анестезиологов-реаниматологов, операционных сестер. За год в клинике проводят до 40 таких высокотехнологичных операций.

Теги: больница , лечение , операция , медицина
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