В Тюмени сегодня пройдет сплошная проверка водителей

Инспектора полка ДПС ГИБДД 2 декабря проводят сплошную проверку водителей на трезвость в заречной части Тюмени, при наличии признаков опьянения им предложат пройти освидетельствование с помощью алкотестера либо в медицинском учреждении.

При организации подобных мероприятий в Тюмени учитываются показатели аварийности в разных районах города, в том числе ДТП по вине пьяных водителей, время их совершения. Численность личного состава, задействованного в проведении мероприятия зависит от интенсивности движения на выбранном участке дороги, чтобы не создать затруднений в движении и неудобств для его участников, отмечают в пресс-службе местной автоинспекции.

Цель сплошной проверки – предотвратить ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

ГИБДД призывает тюменцев сообщать о фактах пьяного или неадекватного вождения в органы полиции, ГИБДД. Благодаря неравнодушным гражданам в 2017 году на дорогах области задержаны более 100 нетрезвых водителей.